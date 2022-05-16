СМИ: Мудрик дал согласие на переход в немецкий клуб. Названы детали трансфера

"Байер" продвинулся в переговорах с Михаилом Мудриком. Об этом передает Sky Sport Germany.

Источник передает, что "фармацевты" готовы выложить за юного таланта "Шахтера" более 20-ти миллионов евро. Украинец дал свое устное согласие на летний трансфер.

Читайте также Мудрик: Я не мог и мечтать о таком дебюте за сборную Украины

Также назван срок предлагаемого контракта - до лета 2027-го года. Ранее Михаил отказал "Брентфорду", поскольку хочет играть в Лиге Чемпионов.

В составе "Шахтера" в этой кампании Михаил совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти играх. В мае успел дебютировать за сборную Украины.