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Вирт: Лучший вариант - сыграть чемпионат в ускоренном режиме в другой стране

Премьер-лига
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Наставник ровенчан голосует за то, чтобы команды играли во время войны

Вирт: Лучший вариант - сыграть чемпионат в ускоренном режиме в другой стране

Фото: ФК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о своем видении будущего украинского футбола.

"Сейчас тяжело найти выход, идет война и футбола в стране нет. Но есть надежда, что руководители УАФ совместно с клубами на встрече 27 мая найдут правильное решение по спасению украинского футбола. Надеюсь, что клубы смогут приступить к тренировочным занятиям и начать чемпионат. Главное, чтобы все моменты были согласованы с руководителями нашей страны.

Что касается чемпионата за рубежом, то тут стоит вопрос: смогут ли договориться руководители, чтобы команды могли выехать в Польшу или Турцию. Экспресс-чемпионат в феврале-марте на западе Украины? Если, не дай бог, война будет продолжаться до этого времени, то все равно придется выезжать за границу, чтобы провести чемпионат. В данный момент лучшим вариантом для клубов является, — чтобы руководители договорились, и мы смогли уехать на три месяца и сыграть в ускоренном режиме в другой стране.

Все ли клубы потянут финансово такой вариант? Думаю, да. Многое будет зависеть от руководителей УАФ. Насколько я знаю, клубам могут помочь европейские лиги. Для проживания в Турции не нужны большие деньги. Если половину расходов оплатит УАФ, а половину клуб, то это вообще не будет проблемой", - заявил Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
FanDay

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