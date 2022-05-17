Тренер Ингульца: Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко высказался о том, как перерыв из-за войны скажется на физической форме футболистов.

"Думаю, какой-то процент игроков мы потеряем. У многих подходит возраст, и они размышляют, продолжать ли карьеру футболиста или переходить на другую работу.

36-летний Селезнев? Мне кажется, как раз Селезнев будет пытаться еще три-четыре года играть, пока у него есть мотивация. Уровень чемпионата может настолько снизиться, что ему будет намного легче побить рекорд", - заявил Лавриненко.