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Тренер Ингульца: Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть
Перерыв из-за войны скажется на физической форме некоторых игроков
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко высказался о том, как перерыв из-за войны скажется на физической форме футболистов.
"Думаю, какой-то процент игроков мы потеряем. У многих подходит возраст, и они размышляют, продолжать ли карьеру футболиста или переходить на другую работу.
36-летний Селезнев? Мне кажется, как раз Селезнев будет пытаться еще три-четыре года играть, пока у него есть мотивация. Уровень чемпионата может настолько снизиться, что ему будет намного легче побить рекорд", - заявил Лавриненко.
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