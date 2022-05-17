  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Ингульца: Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ингульца: Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Перерыв из-за войны скажется на физической форме некоторых игроков

Тренер Ингульца: Селезнев будет пытаться еще 3-4 года играть

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко высказался о том, как перерыв из-за войны скажется на физической форме футболистов.

"Думаю, какой-то процент игроков мы потеряем. У многих подходит возраст, и они размышляют, продолжать ли карьеру футболиста или переходить на другую работу.

36-летний Селезнев? Мне кажется, как раз Селезнев будет пытаться еще три-четыре года играть, пока у него есть мотивация. Уровень чемпионата может настолько снизиться, что ему будет намного легче побить рекорд", - заявил Лавриненко.

Читайте такжеСелезнев: О рекорде не думаю, сейчас главное, чтобы закончилась война
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде