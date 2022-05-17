19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист

На 19-летнего защитника киевского "Динамо" Илья Забарного есть повышенный интерес в Англии.

По информации журналиста Виктор Вацко, украинец входит в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги, в том числе топовых.

Забарный является основным игроком как в киевской команде, так и в национальной сборной Украины. Украинец выступает за столичный клуб с 2020 года, а его контракт с динамовцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне 2021/22 защитник отыграл 23 матча за "бело-синих" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.