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19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист
Основной игрок киевлян может перебраться на Туманный Альбион
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На 19-летнего защитника киевского "Динамо" Илья Забарного есть повышенный интерес в Англии.
По информации журналиста Виктор Вацко, украинец входит в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги, в том числе топовых.
Забарный является основным игроком как в киевской команде, так и в национальной сборной Украины. Украинец выступает за столичный клуб с 2020 года, а его контракт с динамовцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
В сезоне 2021/22 защитник отыграл 23 матча за "бело-синих" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
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