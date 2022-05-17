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19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист

Премьер-лига
(4 голосов)

Основной игрок киевлян может перебраться на Туманный Альбион

19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На 19-летнего защитника киевского "Динамо" Илья Забарного есть повышенный интерес в Англии.

По информации журналиста Виктор Вацко, украинец входит в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги, в том числе топовых.

Забарный является основным игроком как в киевской команде, так и в национальной сборной Украины. Украинец выступает за столичный клуб с 2020 года, а его контракт с динамовцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне 2021/22 защитник отыграл 23 матча за "бело-синих" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.05.2022 в 13:26
Ньюкасл
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