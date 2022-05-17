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Кополовец - о возвращении чемпионата: Нужно начинать потихоньку двигаться

Премьер-лига
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Кополовец - о возвращении чемпионата: Нужно начинать потихоньку двигаться

Фото: facebook.com/minajfootballclub / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист "Миная", "Карпат" и "Говерлы" Михаил Кополовец выступает за возвращение чемпионата Украины. Об этом он сказал в эфире "Футбол NEWS".

"Однозначно нужно начинать потихоньку двигаться. Страна должна жить. Люди уже устали от постоянных стрессов. Футбол - это та штука, которая должна людей утешать. Конечно, нужно играть чемпионат. Где? Тут уже сложно сказать. Людям нужно отходить от этого, многие в тяжелом стрессовом состоянии, поэтому, думаю, однозначно нужно начинать", - сказал Кополовец.

Ранее наставник "Вереса" Юрий Вирт предложил провести чемпионат в ускоренном режиме в другой стране.

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В статье: Михаил Кополовец
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