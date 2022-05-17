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Президент Миная: Обсуждается решение провести краткосрочный вариант чемпионата в Турции
Если чемпионат не удастся начать, развалится вся система украинского футбола
Валерий Пересоляк, президент "Миная", прокомментировал, в какой форме может начаться следующий сезон УПЛ. "Первую часть чемпионата должны провести с сентября по октябрь", – приводит его слова Футбол NEWS.
Сообщается, что на 27 мая запланирована встреча представителей всех клубов УПЛ. На собрании будет присутствовать руководство УАФ, УПЛ и ПФЛ, которые будут решать, в том числе, как проводить следующий сезон.
"Обсуждается решение, чтобы чемпионат провести в краткосрочном формате в Турции. Первую часть его провести, я так понимаю, в сентябре и октябре. Павелко также видит именно такой формат турнира для того, чтобы сохранить украинский футбол и игроки развивались.
Первый круг – сентябрь и октябрь, второй круг пройдет весной.
Идея мне нравится, но и выхода другого нет. Конечно, хочется, чтобы футбол проходил по месту расположения команд. Это грустно, что чемпионат пройдет не в Украине, но для сохранения футбола его нужно проводить. Иначе мы развалим полностью футбольную систему Украин", – заявил Пересоляк.
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