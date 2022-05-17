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Президент Миная: Обсуждается решение провести краткосрочный вариант чемпионата в Турции

Премьер-лига
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(1 голосов)

Если чемпионат не удастся начать, развалится вся система украинского футбола

Президент Миная: Обсуждается решение провести краткосрочный вариант чемпионата в Турции

Новина українською

Валерий Пересоляк, президент "Миная", прокомментировал, в какой форме может начаться следующий сезон УПЛ. "Первую часть чемпионата должны провести с сентября по октябрь", – приводит его слова Футбол NEWS.

Сообщается, что на 27 мая запланирована встреча представителей всех клубов УПЛ. На собрании будет присутствовать руководство УАФ, УПЛ и ПФЛ, которые будут решать, в том числе, как проводить следующий сезон.

"Обсуждается решение, чтобы чемпионат провести в краткосрочном формате в Турции. Первую часть его провести, я так понимаю, в сентябре и октябре. Павелко также видит именно такой формат турнира для того, чтобы сохранить украинский футбол и игроки развивались.

Первый круг – сентябрь и октябрь, второй круг пройдет весной.

Идея мне нравится, но и выхода другого нет. Конечно, хочется, чтобы футбол проходил по месту расположения команд. Это грустно, что чемпионат пройдет не в Украине, но для сохранения футбола его нужно проводить. Иначе мы развалим полностью футбольную систему Украин", – заявил Пересоляк.

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В статье: УПЛ Валерий Пересоляк Минай
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Источник:
footballua.tv

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.05.2022 в 22:16
команды начнут постепенно исчезать - какой чемп? "Главный тренер футбольного клуба Мариуполя Остап Маркевич сообщил, что клуб не будет играть в украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23" (с)
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Лекарь (село Дарница)
17.05.2022 в 21:46
Є результат скасованого ЧУ. Разбити на групи: парні грають у першій, не парні грають у другій. Можливо, з перетинаючимися матчами. Можна зробити це, моя думка
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Лекарь (село Дарница)
17.05.2022 в 21:42
Моя думка, що Чемпіонат треба проводити. Якщо війна затягнеться, а все їде до того, тоді треба проводити Чемпіонат за кордоном. Не обов"язково саме у Туреччині. Можливо, по всій Європі, де будуть вільні стадіони. Можливо, слід розбити команди на групи, щоб дещо зменшити навантаження пересування континентом. Але грати по максимуму по Європі. Навіть, у Великобританії грати, якщо буде можливість.
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