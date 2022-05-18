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Источник: Полузащитник Днепра-1 продолжит карьеру в Заре
Не сумел закрепиться в команде Игоря Йовичевича
Фото: СК Днепр-1
Как сообщает ресурс FCDNIPRO.COM, полузащитник "Днепра-1" Арсений Батагов продолжит карьеру в луганской "Заре". О деталях перехода не сообщается.
Известно, что контракт Батагова с "Днепром-1" истекает в начале лета. Полузащитник не являлся основным в команде Йовичевича. В этом сезоне сыграл за "Днепр-1" три матча в УПЛ и два матча – в Кубке Украины, голов не забивал.
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Источник:fcdnipro.com
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