Источник: Полузащитник Днепра-1 продолжит карьеру в Заре

Как сообщает ресурс FCDNIPRO.COM, полузащитник "Днепра-1" Арсений Батагов продолжит карьеру в луганской "Заре". О деталях перехода не сообщается.

Известно, что контракт Батагова с "Днепром-1" истекает в начале лета. Полузащитник не являлся основным в команде Йовичевича. В этом сезоне сыграл за "Днепр-1" три матча в УПЛ и два матча – в Кубке Украины, голов не забивал.