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Президент Динамо прояснил будущее Луческу на посту главного тренера
У специалиста действующий контракт до 2024 года
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос, продолжит ли работать в столичном клубе главный тренер 76-летний румын Мирча Луческу.
"Уход Луческу? Этот вопрос даже не обсуждался. Я не знаю, что пишут в интернете. У него контракт до 2024 года, и он хочет работать. Идея благотворительных матчей – это его идея. Я считаю, что это была очень правильная идея.
Благодарю все министерства и офис Президента Украины, которые поддержали и выпустили наших ребят", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что кандидатуру Луческу рассматривает "Фенербахче".
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