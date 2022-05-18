Президент Динамо прояснил будущее Луческу на посту главного тренера

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос, продолжит ли работать в столичном клубе главный тренер 76-летний румын Мирча Луческу.

"Уход Луческу? Этот вопрос даже не обсуждался. Я не знаю, что пишут в интернете. У него контракт до 2024 года, и он хочет работать. Идея благотворительных матчей – это его идея. Я считаю, что это была очень правильная идея.

Благодарю все министерства и офис Президента Украины, которые поддержали и выпустили наших ребят", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.