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Президент Динамо прояснил будущее Луческу на посту главного тренера

Премьер-лига
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У специалиста действующий контракт до 2024 года

Президент Динамо прояснил будущее Луческу на посту главного тренера

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос, продолжит ли работать в столичном клубе главный тренер 76-летний румын Мирча Луческу.

"Уход Луческу? Этот вопрос даже не обсуждался. Я не знаю, что пишут в интернете. У него контракт до 2024 года, и он хочет работать. Идея благотворительных матчей – это его идея. Я считаю, что это была очень правильная идея.

Благодарю все министерства и офис Президента Украины, которые поддержали и выпустили наших ребят", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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Напомним, ранее СМИ писали о том, что кандидатуру Луческу рассматривает "Фенербахче".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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