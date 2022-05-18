"Команда не распродается". Суркис - о возможной продаже игроков Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что намерен сохранить команду на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Вы понимаете, что, чтобы строить команду на перспективу, финансы всегда нужны. Но время такое, что хотелось бы сохранить команду. Да, может, кто-то и уйдет. Например, было хорошее предложение по Миколенко, мы его отпустили. 20 миллионов – это хорошее предложение для клуба. Если будут предложения по каким-то двум-трем нашим игрокам, мы тоже их отпустим, конечно, но это не значит, что я готов сегодня распродать команду.

Меня обвиняли в том, что я вывожу команду, чтобы ее распродать. Этого не случилось. Я даже не пытался это делать. Чтобы устранить все слухи, разговоры, скажу: команда не распродается. Что касается отдельных футболистов, если будут предложения, и они будут устраивать три стороны: покупателя, продавца и самих игроков, мы рассмотрим их. Но для этого должны быть предложения.