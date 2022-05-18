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"Команда не распродается". Суркис - о возможной продаже игроков Динамо

Премьер-лига
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Владелец столичного клуба намерен удержать костяк команды

"Команда не распродается". Суркис - о возможной продаже игроков Динамо

Фото: Фокус

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что намерен сохранить команду на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Вы понимаете, что, чтобы строить команду на перспективу, финансы всегда нужны. Но время такое, что хотелось бы сохранить команду. Да, может, кто-то и уйдет. Например, было хорошее предложение по Миколенко, мы его отпустили. 20 миллионов – это хорошее предложение для клуба. Если будут предложения по каким-то двум-трем нашим игрокам, мы тоже их отпустим, конечно, но это не значит, что я готов сегодня распродать команду.

Меня обвиняли в том, что я вывожу команду, чтобы ее распродать. Этого не случилось. Я даже не пытался это делать. Чтобы устранить все слухи, разговоры, скажу: команда не распродается. Что касается отдельных футболистов, если будут предложения, и они будут устраивать три стороны: покупателя, продавца и самих игроков, мы рассмотрим их. Но для этого должны быть предложения.

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Но есть другой вариант. Можно ведь распродать команду. Цыганков стоит 20-25 миллионов, допустим, а мне предложат 5 и я соглашусь – это значит, что я распродаю команду. Я не на базаре, я не распродаю товар, как говорится. Но речь идет о футболистах, а это живые люди, и я хочу, чтобы им было хорошо. Они получают зарплату и находятся в сборной. А клуб платит им зарплату.

Бюджет "Динамо"? Сотрудники клуба выполняют свою работу, обслуживают поля, инфраструктуру. Люди выходят на работу, потому что им нужно кормить свои семьи. Я никого не уволил, никого не сократил. Сейчас бюджет "Динамо" остается таким, как был, он не может быть сегодня другим. Как будет дальше – мне сложно сказать. Посмотрим, сколько времени это будет продолжаться", - объяснил Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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