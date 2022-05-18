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Суркис рассказал, когда Динамо планирует начать подготовку к новому сезону

Премьер-лига
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Владелец киевлян отметил планы клуба на летнее межсезонье

Суркис рассказал, когда Динамо планирует начать подготовку к новому сезону

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как в нынешних условиях команда планирует проводить летнее межсезонье.

– Я могу сказать, что Мистер собирает команду 15 июня в Киеве и планируем провести сбор дома. Конечно, если позволит обстановка. Сейчас, например, она позволяет – я живу на базе, поля готовы, вся инфраструктура готова. Поэтому первые десять дней, пока не будет сборников, хотели бы провести, как обычно, в Киеве. Затем планируется выезд за границу и подготовка к квалификации Лиги чемпионов, в том числе возможность проведения благотворительных матчей.

– Это могут быть реально топ-клубы?

– Нужно смотреть график этих клубов. Мы же раньше будем готовиться, и, соответственно, будем искать команды, у которых чемпионаты начинаются раньше. И будем пытаться играть с соперниками, матчи против которых будут собирать больше зрителей, а не выступать на пустых стадионах. Вы сами видели, сколько украинцев приходили на наши благотворительные матчи, рисовали плакаты, кричали лозунги – "За Мариуполь", "За Бучу", за все пострадавшие наши города. И это очень важно. Поэтому я считаю, что мы должны это продолжать.

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Знаю точно, что "Шахтер" тоже будет продолжать, и дай Бог, чтобы сборная Украины выступила успешно в отборе на чемпионат мира. Это будет огромный подъем для всего нашего футбола. Каждый должен делать то, что умеет. Очень тяжело договориться с ведущими клубами Европы. Я на постоянном контакте, уезжаю, договариваюсь. Надеюсь, что нам удастся.

– Насколько известно, может быть "Интер"…

Да, и "Интер", и "Милан" сначала согласился, а впоследствии резко включился в борьбу за чемпионство и не смог изменить свой график под матч с нами. А на дублирующий состав на "Сан-Сиро" никто не придет. Поэтому будем стараться находить команды, которые собирали бы полные стадионы. На матче с дортмундской "Боруссией" собралось 35 тысяч зрителей, и это дорогого стоит, - рассказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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