Топ-клуб Италии начал переговоры по трансферу хавбека Шахтера

21-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио может сменить клубную прописку.

В услугах бразильца заинтересован римский "Лацио", сообщает Tuttomercatoweb. Стороны уже начали переговоры по поводу трансфера бразильца и даже значительно продвинулись. Финансовые подробности возможной сделки не уточняются.

В сезоне-2021/2022 бразильский хавбек провел 28 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами 1 голевой передачей. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

Ранее была информация о том, что туринский "Ювентус" проявлял интерес к Маркосу Антонио. К слову, в начале марта футболист заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где российские оккупанты развязали войну.