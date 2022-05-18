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Топ-клуб Италии начал переговоры по трансферу хавбека Шахтера
Молодой игрок может сменить клубную прописку
Фото: ФК Шахтер Донецк
21-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио может сменить клубную прописку.
В услугах бразильца заинтересован римский "Лацио", сообщает Tuttomercatoweb. Стороны уже начали переговоры по поводу трансфера бразильца и даже значительно продвинулись. Финансовые подробности возможной сделки не уточняются.
В сезоне-2021/2022 бразильский хавбек провел 28 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами 1 голевой передачей. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Ранее была информация о том, что туринский "Ювентус" проявлял интерес к Маркосу Антонио. К слову, в начале марта футболист заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где российские оккупанты развязали войну.
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