Суркис: Во время военного положения чемпионат проводить нельзя, но вообще не играть неправильно

Игорь Суркис рассказал свое мнение о проведении чемпионата в условиях военное времени. В том числе, затронул перспективу временного переезда за рубеж.

"Сейчас у нас военное положение. Мы с вами стоим здесь, но никто не знает, что у главы кремля в голове. Он сейчас запустит что-нибудь сюда – и все. Поэтому такие меры безопасности на улицах, вы сами видите… Нужно принять правильное решение, посоветовавшись при этом с Офисом Президента. Но это должен делать не я, а руководство Ассоциации футбола. Надеюсь, Павелко сделает это, и мы выберем лучший вариант для проведения чемпионата. При этом нет смысла обсуждать возможность играть в том же Львове, ведь сегодня туда прилетело определенное количество ракет. Проводить чемпионат в Киеве… Да, это можно сделать – есть НСК "Олимпийский", стадион "Динамо", "Оболонь-Арена", "Колос". Но кто даст гарантии, что туда ничего не прилетит во время матча… Пострадают невиновные – и люди на трибунах и футболисты. Поэтому, когда военное положение, чемпионат проводить в этой стране нельзя. Но вообще не играть тоже неправильно – мы должны показать, что живы и играем в футбол.

Страну-агрессора исключили из всех соревнований, в том числе футбольных, и это совершенно правильно. Ведь спортсмены – это большая сила, которая может выходить на матчи и показывать свой протест. Нам говорили, что мы братья, а теперь, значит, братья убивают, режут, насилуют наш народ.

Чемпионат заграницей? Нужно, прежде всего, понимать, в какую сумму обойдется проживание, сколько будет стоить аренда стадиона, и из этого исходить. Конечно, у меня в голове есть средняя цена сборов, которые продолжаются две недели – летние, зимние. Наверняка нужно просто умножить на соответствующее количество дней – это легко сделать. Но нужно понимать, способны ли потянуть все это другие клубы. Мне кажется, если мы хотим провести менее затратный чемпионат, нужно играть в одной стране. К примеру, та же Турция, где много полей и стадионов.

Поймите, в Польше также играется чемпионат, и если нам дадут второстепенные поля, какие-то огороды, то это будет неправильно. Даст ли нам, например, "Легия" свой стадион, если они играют свой домашний матч в субботу, а мы должны принимать соперника в пятницу или воскресенье. Иногда мы играли на "Динамо" матчи, чтобы сохранить поле на НСК "Олимпийский" для еврокубков… Это трудный вопрос и нужно вести переговоры. Но клубы не могут сами, без Ассоциации и УПЛ, решать такие вопросы", - заявил Суркис.