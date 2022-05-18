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Буяльский, Беседин и не только. Пять игроков покидают расположение сборной Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Попов остается

Буяльский, Беседин и не только. Пять игроков покидают расположение сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По итогам первого этапа подготовки национальной команды Украины расположение сборной покидают пятеро игроков. Об этом сообщает сайт УАФ.

Среди них – Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца и Ефим Конопля. В то же время Денис Попов, получивший травму вчера, остается с командой.

Обследование показало, что он пропустит две недели. Учитывая большое количество матчей, которые предстоит провести национальной команде в июне, Петраков решил оставить защитника в сборной.

Ранее стал известен новый соперник "сине-желтых" в контрольных матчах.

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В статье: Денис Гармаш Украина Виталий Буяльский Артем Беседин Сергей Булеца Ефим Конопля
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
19.05.2022 в 01:10
Бред. Оставить Сикана и отправить Беседина...А Буя? В общем я расстроен, но посмотрим на результат матча с Шотландией и Уэльсом!
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