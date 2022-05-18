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Буяльский, Беседин и не только. Пять игроков покидают расположение сборной Украины
Попов остается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам первого этапа подготовки национальной команды Украины расположение сборной покидают пятеро игроков. Об этом сообщает сайт УАФ.
Среди них – Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца и Ефим Конопля. В то же время Денис Попов, получивший травму вчера, остается с командой.
Обследование показало, что он пропустит две недели. Учитывая большое количество матчей, которые предстоит провести национальной команде в июне, Петраков решил оставить защитника в сборной.
Ранее стал известен новый соперник "сине-желтых" в контрольных матчах.
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