Буяльский, Беседин и не только. Пять игроков покидают расположение сборной Украины

По итогам первого этапа подготовки национальной команды Украины расположение сборной покидают пятеро игроков. Об этом сообщает сайт УАФ.

Среди них – Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца и Ефим Конопля. В то же время Денис Попов, получивший травму вчера, остается с командой.

Обследование показало, что он пропустит две недели. Учитывая большое количество матчей, которые предстоит провести национальной команде в июне, Петраков решил оставить защитника в сборной.

Ранее стал известен новый соперник "сине-желтых" в контрольных матчах.