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Траоре верит в скорейшее окончание войны и надеется вернуться в Украину

Премьер-лига
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Лассина длительное время пребывал без футбола из-за травмы

Траоре верит в скорейшее окончание войны и надеется вернуться в Украину

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

21-летний нападающий "Шахтера" Лассина Траоре высказался по поводу возвращения в Украину после начала войны, развязанной российскими оккупантами.

"Я надеюсь, что война скоро закончится, и я смогу вернуться в Украину. Я прекрасно провел время там. Мы должны подождать и посмотреть, как будут обстоять дела примерно через полтора месяца. И что решит ФИФА.

Но сейчас я в хорошей форме, я могу играть на самом высоком уровне где угодно", - сказал Траоре.

Напомним, Траоре присоединился к "Шахтеру" летом прошлого года, перейдя из "Аякса" за 10 миллионов евро. Однако осенью Лассина получил травму колена, после которой уже не появлялся в официальных играх. В составе "горняков" он успел сыграть 14 матчей и забить 9 голов.

Ранее была информация о том, что в услугах буркинийца заинтересован турецкий гранд.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
Voetbal International

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