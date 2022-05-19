Траоре верит в скорейшее окончание войны и надеется вернуться в Украину

21-летний нападающий "Шахтера" Лассина Траоре высказался по поводу возвращения в Украину после начала войны, развязанной российскими оккупантами.

"Я надеюсь, что война скоро закончится, и я смогу вернуться в Украину. Я прекрасно провел время там. Мы должны подождать и посмотреть, как будут обстоять дела примерно через полтора месяца. И что решит ФИФА. Но сейчас я в хорошей форме, я могу играть на самом высоком уровне где угодно", - сказал Траоре.

Напомним, Траоре присоединился к "Шахтеру" летом прошлого года, перейдя из "Аякса" за 10 миллионов евро. Однако осенью Лассина получил травму колена, после которой уже не появлялся в официальных играх. В составе "горняков" он успел сыграть 14 матчей и забить 9 голов.

Ранее была информация о том, что в услугах буркинийца заинтересован турецкий гранд.