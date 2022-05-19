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"В таком случае я был бы трусом". Луческу не намерен покидать Динамо

Премьер-лига
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Специалист также подтвердил, что получал предложение от турецкого гранда

"В таком случае я был бы трусом". Луческу не намерен покидать Динамо

Фото: Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался касательного своего будущего в столичном клубе. По его словам, он не намерен покидать команду из-за российского вторжения в Украину.

Как часто Вы общаетесь с президентом клуба?

– Каждые два-три дня. Никакие решения не принимаются без меня. За это я исключительно благодарен руководству команды.

Вы покинете киевское "Динамо" этим летом?

– У меня контракт до 2024 года. Не могу оставить команду в таком хаосе. У меня действительно есть серьезные предложения, даже получал призыв от "Фенербахче". Но на данный момент это уже все неактуально.

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Значит, не может быть и речи о том, что Вы уйдете из клуба?

– Я не могу уйти в такой ситуации. Ни за что на свете. В таком случае я был бы трусом. Я прошел через все это в футболе, войну тоже. Однако еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но не могу выступать в чемпионате страны. Мне нужны серьезные игры еженедельно.

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Какая у Вас сейчас зарплата?

– Это не имеет значения. Я продолжаю работать, я активный, динамичный, думаю и принимаю решение. Вот моя жизнь, это то, что мне дал футбол, поэтому зарплата не играет никакой роли, - цитирует Луческу GSP.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
gsp.ro

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