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"В таком случае я был бы трусом". Луческу не намерен покидать Динамо
Специалист также подтвердил, что получал предложение от турецкого гранда
Фото: Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался касательного своего будущего в столичном клубе. По его словам, он не намерен покидать команду из-за российского вторжения в Украину.
– Как часто Вы общаетесь с президентом клуба?
– Каждые два-три дня. Никакие решения не принимаются без меня. За это я исключительно благодарен руководству команды.
– Вы покинете киевское "Динамо" этим летом?
– У меня контракт до 2024 года. Не могу оставить команду в таком хаосе. У меня действительно есть серьезные предложения, даже получал призыв от "Фенербахче". Но на данный момент это уже все неактуально.
– Значит, не может быть и речи о том, что Вы уйдете из клуба?
– Я не могу уйти в такой ситуации. Ни за что на свете. В таком случае я был бы трусом. Я прошел через все это в футболе, войну тоже. Однако еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но не могу выступать в чемпионате страны. Мне нужны серьезные игры еженедельно.
– Какая у Вас сейчас зарплата?
– Это не имеет значения. Я продолжаю работать, я активный, динамичный, думаю и принимаю решение. Вот моя жизнь, это то, что мне дал футбол, поэтому зарплата не играет никакой роли, - цитирует Луческу GSP.
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