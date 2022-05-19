Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три клуба УПЛ выступают за проведения чемпионата в Турции - журналист
Альтернативный вариант - Польша
фото - Олександр Приходько
Донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и днепровский "Днепр-1" поддерживают вариант проведения нового чемпионата Украины в Турции, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Такое решение может быть связано с продлением военного положения в Украине еще на 90 дней (до конца августа - прим). Это делает невозможным своевременный старт первенства на украинских территориях. Окончательно этот вопрос руководители клубов будут обсуждать на следующей неделе на заседании.
Тройка лидеров минувшего чемпионата выступает за старт сезона в Турции, поскольку именно там лучше инфраструктура и больше шансов привезти легионеров. Альтернативный вариант - Польша.
Журналист добавил, что также уже есть наработка Дома Футбола по поиску дополнительных грантов, ведь не все команды УПЛ смогут позволить себе такую дополнительную финансовую нагрузку.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ
- Сестра Ракицкого помогает украинским футболистам с поисками новых команд за границей. ФОТО
- 19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам