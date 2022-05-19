Три клуба УПЛ выступают за проведения чемпионата в Турции - журналист

Донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и днепровский "Днепр-1" поддерживают вариант проведения нового чемпионата Украины в Турции, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Такое решение может быть связано с продлением военного положения в Украине еще на 90 дней (до конца августа - прим). Это делает невозможным своевременный старт первенства на украинских территориях. Окончательно этот вопрос руководители клубов будут обсуждать на следующей неделе на заседании.

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Тройка лидеров минувшего чемпионата выступает за старт сезона в Турции, поскольку именно там лучше инфраструктура и больше шансов привезти легионеров. Альтернативный вариант - Польша.

Журналист добавил, что также уже есть наработка Дома Футбола по поиску дополнительных грантов, ведь не все команды УПЛ смогут позволить себе такую дополнительную финансовую нагрузку.