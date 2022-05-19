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Байер и Шахтер продолжают вести переговоры по переходу Мудрика

Премьер-лига
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Сам футболист не прочь оказаться в Германии

Байер и Шахтер продолжают вести переговоры по переходу Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Леверкузенский "Байер" намерен заполучить вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы активно обсуждают возможный трансфер украинца. Немецкий клуб предлагает украинскому футболисту 5-летний договор.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны будут продолжать работать над переходом, чтобы достичь полного соглашения. Ранее 21-летний Михаил сам признавался, что больше склоняется к переезду именно в Леверкузен. Сообщалось, что "фармацевты" готовы заплатить за юного таланта 20 миллионов евро.

В составе "горняков" в этой кампании Михаил совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти играх. В мае успел дебютировать за национальную сборную Украины.

Ранее появилась информация о том, что итальянский топ-клуб проявляет интерес к украинскому футболисту.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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