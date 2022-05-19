Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер и Шахтер продолжают вести переговоры по переходу Мудрика
Сам футболист не прочь оказаться в Германии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Леверкузенский "Байер" намерен заполучить вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы активно обсуждают возможный трансфер украинца. Немецкий клуб предлагает украинскому футболисту 5-летний договор.
Ожидается, что в ближайшие дни стороны будут продолжать работать над переходом, чтобы достичь полного соглашения. Ранее 21-летний Михаил сам признавался, что больше склоняется к переезду именно в Леверкузен. Сообщалось, что "фармацевты" готовы заплатить за юного таланта 20 миллионов евро.
В составе "горняков" в этой кампании Михаил совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти играх. В мае успел дебютировать за национальную сборную Украины.
Ранее появилась информация о том, что итальянский топ-клуб проявляет интерес к украинскому футболисту.
Популярное сейчас
- Командование войск рф в Калининграде вывозит свои семьи вглубь россии - журналист
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Пентагон показал отправку новой партии гаубиц Украине - ФОТО
- Источник: Полузащитник Днепра-1 продолжит карьеру в Заре
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам