Байер и Шахтер продолжают вести переговоры по переходу Мудрика

Леверкузенский "Байер" намерен заполучить вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы активно обсуждают возможный трансфер украинца. Немецкий клуб предлагает украинскому футболисту 5-летний договор.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны будут продолжать работать над переходом, чтобы достичь полного соглашения. Ранее 21-летний Михаил сам признавался, что больше склоняется к переезду именно в Леверкузен. Сообщалось, что "фармацевты" готовы заплатить за юного таланта 20 миллионов евро.

В составе "горняков" в этой кампании Михаил совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти играх. В мае успел дебютировать за национальную сборную Украины.

Ранее появилась информация о том, что итальянский топ-клуб проявляет интерес к украинскому футболисту.