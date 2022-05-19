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Трубин: Де Дзерби попрощался с командой на 50 процентов - его тоже можно понять

Премьер-лига
(1 голосов)

Все из-за туманного будущего

Трубин: Де Дзерби попрощался с командой на 50 процентов - его тоже можно понять

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин дал свой комментарий по поводу предполагаемого будущего Роберто де Дзерби в клубе.

"Де Дзерби попрощался с командой, скажем так, на 50 процентов. Его тоже можно понять: сейчас не понятно, что и как будет. Это человек, который не только словом, но и делом доказывал, что он - с "Шахтером" и со всеми украинцами. Он приехал, помогал команде, тренировал в это непростое время, хотя мог развернуться и искать себе новый клуб, показал, что он Человек с большой буквы.

Как и весь его тренерский штаб, работавший вместе с нами. К нему только уважение, и очень большое. Он очень переживал, когда мы были в Киеве, звонил по телефону, общался с нами. Это стоит гораздо больше, чем просто футбольные моменты", - рассказал Трубин.

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Раньше итальянец говорил, что "Шахтер" разрешил ему искать новый клуб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Анатолий Трубин
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
19.05.2022 в 19:37
Вся бразилиада в сочетании с войной сыграла с кротами злую шутку. Если игроки Динамо, да и даже Луческу, вряд ли сбегут, а уж точно не так массово. В итоге война закончится, а от кротов ничего не останется. В то же время у Динамо будет нормальный состав, чтобы без проблем брать УПЛ. Думаю даже другие украинские клубы будут посильнее.
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