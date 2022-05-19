Луческу: Трансфер Миколенко сэкономил бюджет Динамо. Цыганков тоже хочет уйти

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал зимний переход Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Трансфер Миколенко сэкономил бюджет "Динамо". Цыганков тоже хочет уйти, у него еще год по контракту. Посмотрим, что будет после матчей сборной или после чемпионата мира, если Украина выйдет. Есть еще несколько футболистов, я не против их продажи, клуб должен жить. Но за ними должны стоять другие игроки, готовые занять их место.

Я был согласен на продажу Миколенко. У меня за плечами был очень хороший 18-летний игрок Вивчаренко, и еще, Дубинчак. Я не возражал, я всегда говорил, что игроку лучше уйти, чем оставаться здесь недовольным. А выезд игрока за границу - это всегда хорошо", - заявил Луческу.

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Напомним, что за Миколенко "Динамо" смогло выручить порядка 23 миллионов.