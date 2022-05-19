Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Трансфер Миколенко сэкономил бюджет Динамо. Цыганков тоже хочет уйти
Ждем трансфер Виктора?
Фото: ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал зимний переход Виталия Миколенко в "Эвертон".
"Трансфер Миколенко сэкономил бюджет "Динамо". Цыганков тоже хочет уйти, у него еще год по контракту. Посмотрим, что будет после матчей сборной или после чемпионата мира, если Украина выйдет. Есть еще несколько футболистов, я не против их продажи, клуб должен жить. Но за ними должны стоять другие игроки, готовые занять их место.
Я был согласен на продажу Миколенко. У меня за плечами был очень хороший 18-летний игрок Вивчаренко, и еще, Дубинчак. Я не возражал, я всегда говорил, что игроку лучше уйти, чем оставаться здесь недовольным. А выезд игрока за границу - это всегда хорошо", - заявил Луческу.
Напомним, что за Миколенко "Динамо" смогло выручить порядка 23 миллионов.
Популярное сейчас
- Три клуба УПЛ выступают за проведения чемпионата в Турции - журналист
- УП: Ярославский может вести бизнес Абрамовича в Украине. Полиция ведет следствие
- Германия подождет? Топ-клуб из Серии А интересуется Мудриком - СМИ
- Источник: Полузащитник Днепра-1 продолжит карьеру в Заре
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
Новости по теме
- 08:59 Украинские Президент Динамо прояснил будущее Луческу на посту главного тренера
- 09:59 Украинские Луческу: Предложил Суркису начать подготовку к еврокубкам в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся
- 20:51 Украинские Луческу: Мы сыграем еврокубковые матчи в Польше, если не сможем провести игры в Киеве