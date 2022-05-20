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Милевский: После Миная у меня пропало желание играть в футбол
Экс-футболист объяснил, почему не играет в благотворительных матчах
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему не играет в благотворительных матчах в поддержку Украины.
- Почему не принимаешь участие в благотворительных матчах как Алиев?
- Просто у меня пропало желание играть в футбол после того, что я играл в Минае. Чисто психологически мне пока играть не хочется в футбол, к сожалению.
- С чем это связано?
- Со многими событиями, которые там происходили. Анатольевич, да ты все знаешь, — сказал Милевский в интервью программе "Денисов Time. Война".
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