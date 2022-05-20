Милевский: После Миная у меня пропало желание играть в футбол

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему не играет в благотворительных матчах в поддержку Украины.

- Почему не принимаешь участие в благотворительных матчах как Алиев?

- Просто у меня пропало желание играть в футбол после того, что я играл в Минае. Чисто психологически мне пока играть не хочется в футбол, к сожалению.

- С чем это связано?

- Со многими событиями, которые там происходили. Анатольевич, да ты все знаешь, — сказал Милевский в интервью программе "Денисов Time. Война".