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Милевский: После Миная у меня пропало желание играть в футбол

Премьер-лига
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Экс-футболист объяснил, почему не играет в благотворительных матчах

Милевский: После Миная у меня пропало желание играть в футбол

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему не играет в благотворительных матчах в поддержку Украины.

- Почему не принимаешь участие в благотворительных матчах как Алиев?

- Просто у меня пропало желание играть в футбол после того, что я играл в Минае. Чисто психологически мне пока играть не хочется в футбол, к сожалению.

- С чем это связано?

- Со многими событиями, которые там происходили. Анатольевич, да ты все знаешь, — сказал Милевский в интервью программе "Денисов Time. Война".

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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