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Президент клуба УПЛ получил государственную награду за помощь ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Это самая высокая награда для гражданских

Президент клуба УПЛ получил государственную награду за помощь ВСУ

Фото: uaf.ua

Новина українською

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский был награжден "Знаком почета" за весомый вклад и помощь Вооруженным Силам Украины. Это самая высокая награда для гражданских.

От имени Министра обороны нагрудный "Знак почета" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

"От всего сердца хотел бы выразить слова благодарности и глубокое уважение Вооруженным Силам Украины и всем нашим защитникам и защитницам, которые защищают каждый клочок нашей земли! Мне очень приятно получить нагрудный "Знак почета" за весомый вклад и помощь Вооруженным Силам Украины! Ни одна другая награда сейчас не имеет значения!

Мы действительно делаем все для того, чтобы с каждым днем ​​приближать нашу победу! Своим примером хотел бы поощрить и других бизнесменов и влиятельных людей из нашего региона еще большей помощи нашим военным! Вместе – к победе!", - отметил Григорий Козловский.

Напомним, что на прошлой неделе он решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета.

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Фото: страница Григория Козловского в Facebook
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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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