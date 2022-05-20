Президент клуба УПЛ получил государственную награду за помощь ВСУ

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский был награжден "Знаком почета" за весомый вклад и помощь Вооруженным Силам Украины. Это самая высокая награда для гражданских.

От имени Министра обороны нагрудный "Знак почета" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

"От всего сердца хотел бы выразить слова благодарности и глубокое уважение Вооруженным Силам Украины и всем нашим защитникам и защитницам, которые защищают каждый клочок нашей земли! Мне очень приятно получить нагрудный "Знак почета" за весомый вклад и помощь Вооруженным Силам Украины! Ни одна другая награда сейчас не имеет значения!

Мы действительно делаем все для того, чтобы с каждым днем ​​приближать нашу победу! Своим примером хотел бы поощрить и других бизнесменов и влиятельных людей из нашего региона еще большей помощи нашим военным! Вместе – к победе!", - отметил Григорий Козловский.