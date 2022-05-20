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Павелко спрогнозировал уровень украинского футбола после войны

Премьер-лига
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Неутешительный прогноз

Павелко спрогнозировал уровень украинского футбола после войны

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мыслями о том, как украинский футбол может измениться после войны.

"Очень хорошо, что никто из президентов клубов не сказал, что с футболом будем заканчивать. Да, после войны наш футбол, пожалуй, немного снизится в классе. Это, к сожалению, будет реальностью нашей жизни.

Один из главных вопросов – чтобы наш футбол имел будущее. Есть хорошие новости, есть помощь. Потребуется время, чтобы те или иные организации, лиги, клубы могли помочь", - подчеркнул Павелко в эфире YouTube-канала "ТРЕНДЕЦ".

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В статье: Андрей Павелко война с Россией УАФ
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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