Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павелко спрогнозировал уровень украинского футбола после войны
Неутешительный прогноз
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко поделился мыслями о том, как украинский футбол может измениться после войны.
"Очень хорошо, что никто из президентов клубов не сказал, что с футболом будем заканчивать. Да, после войны наш футбол, пожалуй, немного снизится в классе. Это, к сожалению, будет реальностью нашей жизни.
Один из главных вопросов – чтобы наш футбол имел будущее. Есть хорошие новости, есть помощь. Потребуется время, чтобы те или иные организации, лиги, клубы могли помочь", - подчеркнул Павелко в эфире YouTube-канала "ТРЕНДЕЦ".
Популярное сейчас
- Эвертон остается в АПЛ, Байер продолжает переговоры по Мудрику. Главные новости за 19 мая
- "Война идет по разным сценариям" - в Минобороны рассказали, что повлияет на новую волну мобилизации
- Зеленский: Финальная стадия войны самая сложная, самая кровавая, она есть
- 19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО