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Стадион в Чернигове могут назвать в честь погибшего фаната Десны
Парень отдал жизнь, защищая страну от российских оккупантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Черниговский стадион имени Юрия Гагарина, который был разбомблён российской армией, может перестать носить имя того, кто является одним из символов россии.
В данный момент идут обсуждения касательно возможного переименования стадиона. О чем сообщается на официальном сайте "Десны". Как вариант рассматривают назвать арену в честь Андрея "Шерифа" Козаченко - болельщика "северян", который погиб в феврале 2022 года, защищая город от российских захватчиков.
Тренер СДЮШОР "Десна" Владимир Мацута поддерживает такое решение:
"Хоть и говорят, что герои не умирают, но парень отдал свою жизнь за Украину и за Чернигов. Поэтому, естественно, поддерживаю такое переименование", – сказал он.
Напомним, уже известно, что помочь с восстановлением арены согласилось немецкое правительство и "Боруссия" Дортмунд, за которую выступал украинец Андрей Ярмоленко и который является воспитанником черниговского футбола.
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