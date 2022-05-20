Черноморец планирует вернуть всех легионеров к старту нового чемпионата

Одесский "Черноморец" планирует участвовать в чемпионате Украины сезона 2022/23, сообщает Tribuna.com.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук останется работать в клубе. Также в "Черноморце" планируют летом вернуть всех подписанных зимой легионеров, пока находящихся в аренде в других командах.

Структура собственности, скорее всего, останется неизменной. Формально клуб будет принадлежать Леониду Климову, а фактически его финансировать будут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

В клубе считают, что новый чемпионат может стартовать 13-20 августа и пройти в турецкой Анталии.

Напомним, "Черноморец" занял 13-е место по итогам досрочно завершенного сезона-2021/2022 УПЛ.