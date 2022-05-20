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Черноморец планирует вернуть всех легионеров к старту нового чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман Григорчук останется работать в клубе

Черноморец планирует вернуть всех легионеров к старту нового чемпионата

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Одесский "Черноморец" планирует участвовать в чемпионате Украины сезона 2022/23, сообщает Tribuna.com.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук останется работать в клубе. Также в "Черноморце" планируют летом вернуть всех подписанных зимой легионеров, пока находящихся в аренде в других командах.

Структура собственности, скорее всего, останется неизменной. Формально клуб будет принадлежать Леониду Климову, а фактически его финансировать будут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

В клубе считают, что новый чемпионат может стартовать 13-20 августа и пройти в турецкой Анталии.

Напомним, "Черноморец" занял 13-е место по итогам досрочно завершенного сезона-2021/2022 УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.05.2022 в 11:37
В первой 6 должны быть на следующий сезон-главное всех вернуть и ещё усилиться--удачи ЧО
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