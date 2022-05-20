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Солидные деньги. Шахтер огласил сумму, которую собрал в помощь Украине

Премьер-лига
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Донецкий клуб отчитался о заработанных средствах

Солидные деньги. Шахтер огласил сумму, которую собрал в помощь Украине

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Донецкий "Шахтер" отчитался о собранных средствах в помощь Украине в результате проведения матчей, акциям с партнерами и деятельности Shelter Centre и Shakhtar Social.

"Горняки" суммарно собрали 25,6 миллионов гривен. Серия благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace принесла в общей сложности доход в 13,2 миллиона гривен. Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен. Еще 4 миллиона гривен удалось аккумулировать Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.

На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Также пресс-служба клуба сообщает, около 2,1 миллиарда гривен уже передали бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" в помощь Украине и украинцам с 24 февраля. А вместе с уплаченными вперед налогами сумма поддержки превысила 3 миллиарда гривен.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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