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Солидные деньги. Шахтер огласил сумму, которую собрал в помощь Украине
Донецкий клуб отчитался о заработанных средствах
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Донецкий "Шахтер" отчитался о собранных средствах в помощь Украине в результате проведения матчей, акциям с партнерами и деятельности Shelter Centre и Shakhtar Social.
"Горняки" суммарно собрали 25,6 миллионов гривен. Серия благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace принесла в общей сложности доход в 13,2 миллиона гривен. Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен. Еще 4 миллиона гривен удалось аккумулировать Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.
На вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
Также пресс-служба клуба сообщает, около 2,1 миллиарда гривен уже передали бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" в помощь Украине и украинцам с 24 февраля. А вместе с уплаченными вперед налогами сумма поддержки превысила 3 миллиарда гривен.
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