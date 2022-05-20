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Кендзера не останется в Польше - у игрока конфликт с главным тренером

Премьер-лига
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Поляки не будут продлевать аренду защитника

Кендзера не останется в Польше - у игрока конфликт с главным тренером

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, выступающий сейчас на правах аренды в польском "Лехе", не останется в этой команде на следующий сезон. Об этом сообщает Interia Sport.

Согласно данным источника, клуб из Познани не будет продлевать аренду 27-летнего поляка в связи с тем, что у него возник конфликт с главным тренером команды Мацеем Скоржей. Издание утверждает, что причиной тому стало недовольство Кендзеры касательно малого количество игровой практики.

Сообщается, что футболист рассматривает два возможных варианта продолжения карьеры: возвращение в "Динамо" - в случае стабильной ситуации в Украине или поиск нового клуба.

Напомним, Кендзера перешел в польский клуб в середине марта. С того времени Томаш провел пять матчей в чемпионате Польши и одну игру в национальном кубке.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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Источник:
Sport.Interia.pl

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