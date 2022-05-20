Защитник Шахтера намерен разорвать контракт с клубом

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили никак не может определиться со своим будущим.

По информации Esporte IG, 32-летний бразилец рассматривает вариант возможность расторгнуть контракт с "горняками" и найти себе новый клуб в Европе. Отмечается, что у него уже есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Ранее опытный фублэк отказался приезжать в расположение гранда УПЛ для участия в благотворительных матчах.

Его действующий контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2023-го. Сейчас он ведет переговоры с руководством клуба. В первой половине сезона он отыграл 21 матч, совершив пять результативных передач.

Напомним, до этого была информация о том, что Исмаили может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче", однако трансфер сорвался.