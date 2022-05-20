На перекрестке выбора: быть или не быть УПЛ во времена военного положения

На скриншоте ниже – не результат социологического исследования, но вполне себе репрезентативная среди активных болельщиков выборка вариантов продолжения футбольной жизни. Не играть до конца войны, играть в относительно безопасных регионах Украины, проводить национальный чемпионат за пределами страны.

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Наверное, нужно начать с того, что жизнь продолжается даже во время войны. Нет смысла разводить демагогию или философию, однако следует принимать во внимание слова лидера страны и, как показали свежие исследования, самого влиятельного человека 2022-го года. Владимир Зеленский еще в начале полномасштабного вторжения россии говорил о необходимости адаптации общественных, экономических, социальных процессов к условиям военного времени. Футбол, как ни крути, нельзя выносить за скобки. Война продолжается, но также продолжается жизнь по эту сторону линии фронта.

С другой стороны, есть примеры "Мариуполя", "Десны", ряда клубов Первой и Второй лиг, которые не просто остались без финансирования, но и благодаря "братской заботе" рашистов потерпели сокрушительное разрушение инфраструктуры. Здесь сразу нужно делать примечание – ни один из вариантов не может быть насажден силой. Хотите играть – играйте, но не требуйте этого от тех, кто не в состоянии сейчас собрать команду. И наоборот: не проводится чемпионат – ладно. Но не запрещайте тем, кто имеет возможность, проводить матчи любого уровня за пределами Украины.

Важная составляющая этой истории – еврокубки. Две из пяти украинских команд ("Шахтер" и "Днепр-1") имеют гарантированное участие в групповом раунде, призовые за что почти эквивалентны годовым бюджетам этих клубов. Еще одной команде ("Динамо" Киев) для участия в групповом этапе одного из трех турниров нужно пройти минимум одного из трех соперников. Еще две команды, - "Ворскла" и "Заря", - стартуя с ранних этапов отбора Лиги конференций, могут результатами в квалификации если не покрыть свой годовой бюджет, то хотя бы погасить некоторые статьи расходов. А теперь моделируем ситуацию, что чемпионат Украины 2022/23 проводиться не будет. Смогут ли тогда украинские представители играть в Европе? Сразу на память приходит Лихтенштейн и его "Вадуц", постоянно играющий на международной арене, несмотря на отсутствие национального чемпионата в стране. Но там есть Кубок.

Конечно, те, кто скажет, что такая позиция – это отстаивание интересов "цвета футбольной нации", будут правы. Но будут правы и те, кто скажет, что тянуться нужно за лидерами. Две-три команды в групповом раунде еврокубков – это суммарно 35-40 миллионов евро призовых от УЕФА. Чисто за участие, не говоря уже о возможных бонусах за результаты, за исторический вклад, за телеправа и т.д. А дальше все упирается в арифметику. Сколько же нужно денег для проведения чемпионата Украины во время военного положения?

Все зависит от условий… Начиная с количества команд-участниц, заканчивая местом проведения турнира.

Самые очевидные локации – Турция или Польша. Число участников УПЛ может варьироваться от восьми-десяти до шестнадцати. Берем для расчетов вариант с самой большой финансовой нагрузкой. То есть, шестнадцать клубов. В каждом – в среднем по сорок человек (футболисты, тренера, персонал). Умножаем на средние турецкие/польские цены за проживание, питание, тренировки (примерно 80 – 85 тысяч долларов на клуб в месяц) в течение трех месяцев (с августа по октябрь включительно – ноябрь можно посвятить подготовке сборной к чемпионату мира, куда у подопечных Петракова есть шансы пробиться). Выходит примерно четыре миллиона долларов.

К затратной части добавляем другие организационные расходы – работа судей, обеспечение трансляций, уход за стадионом, расходы на безопасность, логистика в пределах страны, где будет разыгрываться чемпионат – в среднем сто тысяч долларов на клуб. То есть, еще плюс 1,6 миллиона.

Наконец, зарплата футболистам и тренерам. Люди с опытом пребывания внутри клубов рекомендуют считать в среднем по сто тысяч долларов на команду в месяц. Умножаем на три месяца и потом – на шестнадцать команд. Закругляем. Это еще плюс пять миллионов.

В общем: четыре + 1,6 + пять. Первый круг чемпионата обойдется примерно в десять-одиннадцать миллионов долларов. Сумма, которую можно покрыть призовыми от УЕФА за участие в еврокубках. Кстати, некоторые клубы на собрании 27-го мая намерены просить "Шахтер" и других украинских полпредов в Европе создать фонд, который помог бы организовать и провести следующий чемпионат (по крайней мере, первый круг) . Реакция "богачей" пока неизвестна.

А еще есть УАФ, которая может попытаться добиться от УЕФА поступления гранта для экстренных нужд УПЛ. Тогда, однако, возникает вопрос по Первой и Второй лигах – как быть с участниками этих турниров? Даже если фонд для проведения чемпионата будет создан на фундаменте призовых от УЕФА за еврокубки, участники низших лиг украинского футбола будут чувствовать себя обделенными. И их чувства будут справедливы.

Это не единственная проблема. Все гладко в плане организационных вопросов выглядит только на бумаге. На практике же нужно не забывать о том, что в Польше, Турции или любой другой стране, где бы ни проводилась УПЛ, существует свой чемпионат. И там будут матчи еврокубков их команд. А все это – безумная нагрузка на газоны, базы, обслуживающий персонал. Поэтому есть риск получить для УПЛ-овских матчей не ведущие, а второстепенные стадионы страны, откуда трудно организовать качественную трансляцию.

"Поймите, в Польше тоже есть чемпионат, и если нам дадут второстепенные поля, какие-то огороды, это будет неправильно. Даст ли нам, например, "Легия" свой стадион, если они играют свой домашний матч в субботу, а мы должны принимать соперника в пятницу или воскресенье. Иногда мы играли на "Динамо" матчи, чтобы сохранить поле на НСК "Олимпийский" для еврокубков... Это трудный вопрос, и нужно вести переговоры. Но клубы не могут сами, без Ассоциации и УПЛ, решить такие вопросы".

Можно локацией выбрать не одну-две страны, а четыре. Добавить к Польше и Турции еще Кипр и Словению. Тогда нагрузка на местные поля будет меньше, но усложнится логистическая составляющая. Для ее упрощения можно проводить чемпионат в формате разделения команд на группы – в каждой стране разыгрывать матчи одной группы, затем продумать формат "стыков" для соответствующих мест турнирной таблицы. Поле для маневров очень широкое.

Но нет места на этом поле матчам в Украине (хотя это значительно дешевле по сравнению с матчами за рубежом) – даже в западных, относительно безопасных регионах. За все время войны по Закарпатью, - самой западной области Украины, - был всего-навсего один ракетный удар. Но воздушные тревоги звучат регулярно, и они парализуют районы, города, села. И никто ни здесь, ни в любой другой области, не даст гарантий безопасного проведения матчей минимум до конца военного положения (24-е августа). Более того, после 24-го августа – неопределенность. Уверенности, что война закончится к тому времени, нет.

Как нет уверенности в решении кризиса топлива. Нам обещают улучшение, но в ближайшее время, когда и должен состояться старт чемпионата, дефицит дизельного топлива и бензина может помешать логистике клубов в пределах Украины. И совсем несложно представить ситуацию, когда команда не смогла прибыть на матч из-за… отсутствия горючего в баке автобуса.

***

Один из трогательных эпизодов этой войны – сообщение фронтовиков через Артема Федецкого нашей сборной, которую просили играть и добыть путевку на Мундиаль. Футбол остается отдушиной даже в такие сложные времена, что подчеркивает закономерность варианта за проведения чемпионата. Но можно и не играть и не думать о футболе до конца освободительной борьбы с рашистскими оккупантами – и это тоже будет решение. Решение, возможно, не слишком рациональное и практичное, зато солидарное с нашими защитниками. Которые каждый день рискуют жизнью, получая, при этом, от сорока до ста тысяч гривен в месяц, а мы здесь ломаем головы над судьбой футболистов, которым две тысячи долларов месячной зарплаты кажутся сущими копейками. И большинство из которых до начала полномасштабной войны даже не пытались проявлять свою гражданскую позицию.