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Инсайдеры поспешили. Трансфер вингера Шахтера в английский клуб может сорваться

Премьер-лига
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Казалось, что все решено

Инсайдеры поспешили. Трансфер вингера Шахтера в английский клуб может сорваться

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Больше месяца назад была информация, что вингер "Шахтера" Манор Соломон станет игроком "Фулхэма". Назывались даже детали сделки.

Читайте такжеМноголетний контракт, 15 процентов Шахтеру от следующей продажи. Детали переезда Соломона в Англию

Однако европейские инсайдеры немного поспешили. По данным Фабрицио Романо, сейчас данный переход под угрозой срыва.

Источник передает, что несмотря на устные договоренности, между клубами начались разногласия. На Манор теперь претендует и другие команды Европы.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" близок к продаже Михаила Мудрика.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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