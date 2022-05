Инсайдеры поспешили. Трансфер вингера Шахтера в английский клуб может сорваться

Больше месяца назад была информация, что вингер "Шахтера" Манор Соломон станет игроком "Фулхэма". Назывались даже детали сделки.

Однако европейские инсайдеры немного поспешили. По данным Фабрицио Романо, сейчас данный переход под угрозой срыва.

Источник передает, что несмотря на устные договоренности, между клубами начались разногласия. На Манор теперь претендует и другие команды Европы.

Manor Solomon-Fulham deal is on the verge of collapse, despite being verbally agreed for one month and confirmed as ‘imminent’ by the player. ⚠️???????? #transfers



There are serious issues - and other clubs are now entering the race to sign Solomon, huge opportunity on the market. pic.twitter.com/BxKx3dQ1uz