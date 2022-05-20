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Тренер Руха U-19: Своей работой мы заслужили выход в Юношескую лигу УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Смогли удивить многих

Тренер Руха U-19: Своей работой мы заслужили выход в Юношескую лигу УЕФА

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал сегодняшнюю победу команды, которая позволила стать чемпионом Украины в своей возрастной группе.

"Я очень рад за ребят, потому что это был самый главный матч в их жизни, и они одержали победу. Ребята заслужили выход в Юношескую лигу УЕФА своей работой. Это в первую очередь заслуга футболистов.

Матч с "Колосом" был очень сложен в психологическом плане. Нам нужна была только победа, ведь в случае ничьей или поражения весь наш путь был бы бесполезен. Ребятам было тяжело, но благодарен им, что они смогли себе преодолеть и одержать победу.

Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. В прошлом сезоне мы боролись за призовые места, а в этом году хотели победить в чемпионате, что и сделали", - заявил Пономарев.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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