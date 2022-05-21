Президент клуба УПЛ: Мы готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами

Президент львовского “Руха” Григорий Козловский поделился мнением на счет места проведения чемпионата Украины:

“Я – поклонник того, чтобы чемпионат состоялся в Украине, в западной Украине там. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат прошел здесь для наших людей. Мы – футбольный клуб – готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами. Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Это тоже наш спортивный фронт – для поднятия духа, чтобы показать, что украинцы несокрушимы. Даже во время войны мы можем сражаться за имя нашей страны.

Если так случится, что невозможно будет играть в Украине, я думаю, нам нужно будет собираться клубами, решать. Как примет большинство, на это мы и согласимся. Если спросите наше мнение, я буду предлагать, чтобы играть чемпионат в Польше, Словакии, Венгрии. "Минай" без проблем может играть в Венгрии домашние игры, мы – в Польше. Думаю, мы можем ездить на игры, возвращаться, быть с семьями, военными, народом Украины.

В Польше 2 миллиона украинцев, там наш народ, там наши люди, мы играем в футбол для них. Я думаю, мы должны быть там, где украинцы. В Турции есть такие предложения, но там и наших людей мало, и для футболистов это тяжело, и в логистике. Есть свои моменты.

Наша точка зрения, что нужно играть здесь, где украинцы. Я думаю, нет такого врага, вора, как там его называют на букву "х" (речь о путине – прим.), чтобы остановить этот процесс. Украинцы – казаки по своему духу, силе. Они всегда были бойцами. Мы 1000 лет защищали свою культуру, идентичность, и не верю, что какие-нибудь московиты могут остановить наш дух. Мы просто обязаны провести новый чемпионат. Это наш дух, это наш генокод, в том числе футбольный генокод.

И поверьте, думаю, упорство и интерес есть. Верю в то, что все клубы выживут, сразятся и будут представлять нашу Неньку. А как оно сложится – увидим. Убежден, что все будет хорошо. И думать о другом не хочу”, - сказал Козловский.