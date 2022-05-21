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Подоляк – о пессимистическом для Украины прогнозе от NYT: Мы знаем, за что бьемся. Именно поэтому мы победим
Лучше и не скажешь
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы ОП Михаил Подоляк не считает, что Украина может проиграть в войне против России:
“Если послушать экспертов, то Украина должна была бы трижды замерзнуть зимой, в марте остаться без электричества, а над половиной страны уже развевался бы российский флаг. Вспомните это, когда вы услышите очередную страшилку, что страна не переживет следующую зиму, а люди останутся на улице без работы.
Если бы каждый раз, когда кто-нибудь говорит "это невозможно", мы опускали руки, у нас бы уже не было страны. Если слышите "Украине придется жертвовать территориями, потому что Россия сильна", – это говорит лузер, который в душе уже проиграл.
У нас нет другой страны, мы знаем, за что бьемся. Вот поэтому мы победим”, - написал Подоляк.
Отметим, что этому заявлению предшествовала редакционная статья американского The New York Times, в которой рассказывалось о нереалистичности победы Украины в войне против России, а также то, что Украина не сможет сохранить все свои территории.
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