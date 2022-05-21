Подоляк – о пессимистическом для Украины прогнозе от NYT: Мы знаем, за что бьемся. Именно поэтому мы победим

Советник главы ОП Михаил Подоляк не считает, что Украина может проиграть в войне против России:

“Если послушать экспертов, то Украина должна была бы трижды замерзнуть зимой, в марте остаться без электричества, а над половиной страны уже развевался бы российский флаг. Вспомните это, когда вы услышите очередную страшилку, что страна не переживет следующую зиму, а люди останутся на улице без работы.

Если бы каждый раз, когда кто-нибудь говорит "это невозможно", мы опускали руки, у нас бы уже не было страны. Если слышите "Украине придется жертвовать территориями, потому что Россия сильна", – это говорит лузер, который в душе уже проиграл.

У нас нет другой страны, мы знаем, за что бьемся. Вот поэтому мы победим”, - написал Подоляк.