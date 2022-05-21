Павелко: Есть вариант провести УПЛ за границей, а сокращённый – за три месяца

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал, как будет развиваться футбол в Украине в ближайшем будущем:

“ – Есть около 5-6 вариантов развития футбола в Украине. Будем их отрабатывать. Уже после единого решения всех президентов клубов мы будем выходить на объединяющий всех вариант. Его будем отрабатывать более подробно.

– Нулевой вариант не рассматривается?

– Есть все. В том числе и ждем до победы. Решение всех клубов и будем решать с ФИФА и УЕФА. Это также на повестке дня, но клубы решат, по какому плану мы будем идти.

Я уверен, что есть вариант за границей, сокращённый – с марта следующего года: за 3 месяца провести. Есть вариант, что чемпионат примут несколько регионов. Это касается не только футбола, но и всех видов спорта.

С УПЛ начинаем, а дальше будем отрабатывать. У нас есть вопросы по ПФЛ, U-19, ДЮФЛ. Но у каждого футбольного руководителя председатель занят не футболом, а войной и помощью нашей армии”, - сказал Павелко.