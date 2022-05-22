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Переход Соломона в Фулхэм провалился

Премьер-лига
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Вингер пока не перейдет в новый клуб

Переход Соломона в Фулхэм провалился

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Переход израильского вингера "Шахтера" Манора Соломона в лондонский "Фулхэм" полностью провалился. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что вариант присоединиться к "дачникам" рассматривался Манором как приоритетный.

В прервавшемся сезоне УПЛ израильтянин провел за "горняков" 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Его цена составляет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Fabrizio Romano

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