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Переход Соломона в Фулхэм провалился
Вингер пока не перейдет в новый клуб
Фото: ФК Шахтер
Переход израильского вингера "Шахтера" Манора Соломона в лондонский "Фулхэм" полностью провалился. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, ранее сообщалось, что вариант присоединиться к "дачникам" рассматривался Манором как приоритетный.
В прервавшемся сезоне УПЛ израильтянин провел за "горняков" 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Его цена составляет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
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Источник:Fabrizio Romano
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