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Динамо может провести товарищеский матч с клубом МЛС в США - СМИ
Стороны ведут переговоры
Фото: FC Flora/ Автор - Janek Eslon
Киевское "Динамо" может провести благотворительный матч с американским клубом "Ди Си Юнайтед". Об этом сообщает спортивный обозреватель The Washington Post Стивен Гофф.
Клубы уже ведут переговоры. Однако пока неизвестно, смогут ли стороны согласовать дату, которая устроила бы две команды. Контрольная встреча может пройти в Вашингтоне на стадионе Audi Field, а вырученные от продажи билетов средства направят на помощь Украине.
Кроме того, журналист отмечает, что киевский клуб хотел бы провести в США еще один матч.
Потенциальный соперник "Динамо" после 12 туров идет 11-м в Восточной конференции МЛС.
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