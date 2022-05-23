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Динамо может провести товарищеский матч с клубом МЛС в США - СМИ

Премьер-лига
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Стороны ведут переговоры

Динамо может провести товарищеский матч с клубом МЛС в США - СМИ

Фото: FC Flora/ Автор - Janek Eslon

Новина українською

Киевское "Динамо" может провести благотворительный матч с американским клубом "Ди Си Юнайтед". Об этом сообщает спортивный обозреватель The Washington Post Стивен Гофф.

Клубы уже ведут переговоры. Однако пока неизвестно, смогут ли стороны согласовать дату, которая устроила бы две команды. Контрольная встреча может пройти в Вашингтоне на стадионе Audi Field, а вырученные от продажи билетов средства направят на помощь Украине.

Кроме того, журналист отмечает, что киевский клуб хотел бы провести в США еще один матч.

Потенциальный соперник "Динамо" после 12 туров идет 11-м в Восточной конференции МЛС.

Читайте такжеВ прошлом году противостоял Шахтеру. Динамо узнало имя еще одного потенциального соперника в третьем раунде отбора ЛЧ
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В статье: Динамо (Киев) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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