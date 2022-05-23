Заря планирует играть еврокубковые матчи в Польше

Луганская "Заря" рассматривает возможность проведения домашних матчей еврокубков в Польше, сообщает zaryalg.com.

Среди доступных стадионов для луганчан арен - стадионы во Вроцлаве и Познани. Второй вариант менее вероятен, поскольку местный "Лех" стал чемпионом Польши и будет представлять команду в Лиге чемпионов.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Заря" заняла четвертое место и выступит в Лиге конференций.