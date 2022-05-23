Шевцов: После бомбежки базы Десны, многие ценные вещи разграблены мародерами

Бывший нападающий "Десны" Илья Шевцов рассказал о ситуации в черниговском клубе.

– Контракт с "Десной" был долгосрочный. Я честно говорю, что с началом войны я ни с кем с клуба кроме футболистов не общался. Уже некоторые ребята нашли команды и перешли. Я на данный момент не являюсь игроком ФК "Десна", я расторг контракт.

Я очень переживаю. Я уверен и надеюсь, что клуб в любом случае будет. Может быть немного в другом виде, не могу ничего комментировать по поводу клуба. Надеюсь, что все наладится, будет хорошо и я вернусь ещё когда-то.

– В структуре "Десны" ты с 2019 года. Район Чернигова, в котором ты жил, сильно пострадал ?

– Три года был в Чернигове. Можно сказать, это был второй дом. Не могу сказать, что был без ума от этого города. Я долгое время жил на базе, а что случилось с базой все и так знают. А касательно тех районов, где я снимал квартиры, я не знаю, но знаю, что больше половины города очень пострадало.

В плане вещей, то перед сборами мы оставили на базе. Среди них были и ценные вещи, много чего, то все это было разграблено мародерами после того, как бомбы попали по базе, — сказал Шевцов.

Напомним, что последние три года Шевцов находился на контракте в "Десне", а также выступал за "Ингулец" на правах аренды.