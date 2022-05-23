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Шахтер проведет благотворительный матч с клубом Чемпионшипа - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок запланирован на лето

Шахтер проведет благотворительный матч с клубом Чемпионшипа - источник

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч против представителя Чемпионшипа "Халл Сити", сообщает Hull Live. Английский клуб планирует провести спарринг с "горняками" в рамках подготовки к новому сезону, который начнется в последние выходные июля.

Ожидается, что контрольная встреча будет сыграна на домашнем стадионе "Халл Сити", носящей название "МКМ".

Вырученные средства по продаже билетов будут направлены на поддержку народа Украины, пострадавшего от российского вторжения.

Отмечается, что проведения товарищеского матча с "Шахтером" станет возможным, в том числе, и благодаря главному тренеру "тигров" грузина Шоты Арвеладзе, который хотел бы таким образом выразить особую поддержку украинцем в борьбе с российскими захватчиками.

Напомним, "Халл Сити" финишировал в Чемпионшипе на 19-м месте, набрав 51 очков в 46 матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Халл Сити
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Источник:
Hull Live

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