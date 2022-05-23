Григорий Суркис: Нужно сделать все, чтобы чемпионат был проведен. И не где-то, а в Украине

Экс-президент "Динамо" и федерации футбола Украины Григорий Суркис рассказал о своем видении будущего украинского футбола.

“Быть футболом или нет? Однозначно быть! Планировать начало нового чемпионата, проводить его обязательно нужно. Определиться с тем, какие клубы готовы к этому с финансовой, кадровой, эмоциональной точки зрения, и двинуться вперед.

Вопрос - где играть? На него должны дать ответ прежде всего. Да, дальше появятся новые неопределенности — кто и чего именно приготовлений, при каких условиях и все остальное. Но самое главное, как по мне, найти общий язык с местом проведения футбольных матчей при участии украинских команд. Как на международном уровне, так и на уровне внутренних соревнований.

К сожалению, из-за агрессии РФ и войны, навязанной Украине, наши сборные и клубы, которые будут выступать в еврокубках, будут вынуждены еще некоторое время принимать соперников на нейтральных полях. По меньшей мере, на период действия военного положения, уже пролонгированного до конца августа. Впрочем, скорее, эта реальность будет продолжаться до нашей Победы.

Однако и в таких сложных условиях украинский футбол все равно должен жить. Относительно его развития говорить пока не на время, но прилагать усилия для сохранения уровня наших команд имеют все, кто причастен к делам. Это очень важно. Также, думаю, нам необходимо выстраивать корпоративное единство и солидарность. Чтобы понять реальные потребности и проблемы каждого члена футбольного сообщества и помочь тем, кто не сможет удержаться в этот период самостоятельно.

А возвращаясь к теме проведения внутренних соревнований, я уверен, мы должны сделать все, чтобы они возобновились. И не где-то, а на территории Украины!", — заявил Суркис.