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Остап Маркевич: Хотел бы находится в Украине, но в Испании много работы
Пока что Остап Миронович не на родине
fcmariupol.com
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о своем психологическом состоянии во время войны в Украине.
"Первые два месяца у меня было слишком много эмоций. В голове очень много мыслей, которые нужно осмыслить. Всем, с кем я общался, были такими же в психологическом плане. Очень экстремальные эмоции каждый день.
Сейчас я более стабильный, появилась какая-то нормальность. Я хотел бы находится в Украине и помогать, но очень важно быть в Испании. Тут много работы", - заявил Маркевич.
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