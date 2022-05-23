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Остап Маркевич: Хотел бы находится в Украине, но в Испании много работы

Премьер-лига
(2 голосов)

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Остап Маркевич: Хотел бы находится в Украине, но в Испании много работы

fcmariupol.com

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о своем психологическом состоянии во время войны в Украине.

"Первые два месяца у меня было слишком много эмоций. В голове очень много мыслей, которые нужно осмыслить. Всем, с кем я общался, были такими же в психологическом плане. Очень экстремальные эмоции каждый день.

Сейчас я более стабильный, появилась какая-то нормальность. Я хотел бы находится в Украине и помогать, но очень важно быть в Испании. Тут много работы", - заявил Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
The Irish Times

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Комментарии (2)
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ding31
23.05.2022 в 21:49
- Так переживаю за Украину. Переживал бы больше. Но много работы. Переживать нет времени.
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demand (Изюм)
23.05.2022 в 21:46
Да и стреляют опять же
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