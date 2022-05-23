Суркис: Есть основания для ходатайства перед УЕФА относительно экстраординарной помощи Украине

Экс-президент "Динамо" Григорий Суркис уверен, что в УЕФА могут пойти навстречу и помочь украинскому футболу.

"У еврокубковых представителей и других клубов УПЛ может быть разное видение ближайшей перспективы. Причем разное по объективным причинам.

Кому не известно, что УЕФА производит солидные финансовые выплаты участникам своих соревнований? Что в нынешних условиях выглядит не просто существенным бонусом, а бюджетообразующим вкладом для нормальной жизнедеятельности подавляющего большинства наших команд. За исключением двух-трех, ну трех-четырех. Остальным клубам может потребоваться иная поддержка.

Поэтому здесь есть огромное пространство для креативной деятельности соответствующих структур национальной федерации. На мой взгляд, у них есть все основания для ходатайства перед УЕФА относительно экстраординарной адресной помощи Украине для покрытия хотя бы организационных расходов на минимальное обустройство внутренних соревнований. К примеру, в рамках известной программы HatTrick.

Две недели назад в Вене на 46-м очередном конгрессе УЕФА, где все его члены снова подтвердили солидарность с народом Украины, было объявлено о существенном расширении HatTrick на час ее шестого цикла. Так, за период с 2024 по 2028 годы на деятельность программы будет выделено 935 миллионов евро, что на 160 миллионов превышает бюджет предыдущего цикла. Таким образом, каждая национальная ассоциация в течение четырех лет сможет получить до 17 миллионов евро.

Однако, я не исключаю, если бы украинская сторона смогла предложить УЕФА четкий антикризисный план пошаговых действий хотя бы на сезон 2022/23, тогда УЕФА во главе с Александером Чеферином в свою очередь сделали. по собственной инициативе", - заявил Суркис-старший.