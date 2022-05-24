  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Донецкий Шахтер отмечает 86-летие
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донецкий Шахтер отмечает 86-летие

Премьер-лига
(1 голосов)

24 мая 1936 года "горняки" сыграли свой первый матч

Донецкий Шахтер отмечает 86-летие

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Сегодня донецкому "Шахтеру" исполнилось 86 лет. 24 мая 1936 года "Стахановец" провел свой первый официальный матч в первенстве СССР, встретившись на выезде с казанским "Динамо". Именно с этого момента начинает свое исчисление история донецкого клуба.

Первый и исторический гол за команду угольщиков Донбасса в тот день забил Федор Манов, а уже в 1938 году "горняки" получили право выступать в группе сильнейших.

Во времени независимой Украины "Шахтеру" удалось завоевать 36 трофеев: Кубок УЕФА, 13 чемпионств, 13 Кубков и 9 Суперкубов страны.

Читайте такжеШахтер в третьей корзине. Известные 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23

За всю историю "Шахтера" с командой работали 34 главных тренера. Первым наставником дончан был Николай Наумов, а рекордсменами в советский период стали Олег Ошенков, руководивший коллективом 9 лет (1960–1969), и Виктор Носов (1979–1985), с которым "оранжево-черные" выиграли 3 трофея и 2 комплекта медалей.

Абсолютный рекорд как по продолжительности пребывания на посту главного тренера, так и по количеству наград принадлежит Мирче Луческу. Румынский наставник возглавлял "Шахтер" 12 лет (2004–2016), за это время команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. Вторым по числу титулов является португалец Паулу Фонсека: всего за 3 сезона он выиграл вместе с командой 7 трофеев.

Главным рекордсменом "Шахтера" по количеству сыгранных матчей является хорват Дарио Срна, который в период с 2003 по 2018 год провел за команду 536 игр. Еще один легендарный капитан "горняков" Михаил Соколовский с 1974 по 1987 год отыграл в оранжево-черной футболке 485 поединков. Из действующих футболистов главным "гвардейцем" является голкипер Андрей Пятов: выступает с 2007 года и на сегодня провел 480 матчей.

Самым результативным игроком в истории "Шахтера" остается бразильский нападающий Луис Адриано, забивший с 2007 по 2015 год 128 мячей. Бомбардирскую отметку в сотню голов также преодолели Андрей Воробей (114), Виталий Старухин (110) и Михаил Соколовский (105).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде