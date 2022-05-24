Донецкий Шахтер отмечает 86-летие

Сегодня донецкому "Шахтеру" исполнилось 86 лет. 24 мая 1936 года "Стахановец" провел свой первый официальный матч в первенстве СССР, встретившись на выезде с казанским "Динамо". Именно с этого момента начинает свое исчисление история донецкого клуба.

Первый и исторический гол за команду угольщиков Донбасса в тот день забил Федор Манов, а уже в 1938 году "горняки" получили право выступать в группе сильнейших.

Во времени независимой Украины "Шахтеру" удалось завоевать 36 трофеев: Кубок УЕФА, 13 чемпионств, 13 Кубков и 9 Суперкубов страны.

За всю историю "Шахтера" с командой работали 34 главных тренера. Первым наставником дончан был Николай Наумов, а рекордсменами в советский период стали Олег Ошенков, руководивший коллективом 9 лет (1960–1969), и Виктор Носов (1979–1985), с которым "оранжево-черные" выиграли 3 трофея и 2 комплекта медалей.

Абсолютный рекорд как по продолжительности пребывания на посту главного тренера, так и по количеству наград принадлежит Мирче Луческу. Румынский наставник возглавлял "Шахтер" 12 лет (2004–2016), за это время команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. Вторым по числу титулов является португалец Паулу Фонсека: всего за 3 сезона он выиграл вместе с командой 7 трофеев.

Главным рекордсменом "Шахтера" по количеству сыгранных матчей является хорват Дарио Срна, который в период с 2003 по 2018 год провел за команду 536 игр. Еще один легендарный капитан "горняков" Михаил Соколовский с 1974 по 1987 год отыграл в оранжево-черной футболке 485 поединков. Из действующих футболистов главным "гвардейцем" является голкипер Андрей Пятов: выступает с 2007 года и на сегодня провел 480 матчей.

Самым результативным игроком в истории "Шахтера" остается бразильский нападающий Луис Адриано, забивший с 2007 по 2015 год 128 мячей. Бомбардирскую отметку в сотню голов также преодолели Андрей Воробей (114), Виталий Старухин (110) и Михаил Соколовский (105).