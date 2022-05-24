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"Искренне желаю возвращения домой, в украинский Донецк". Суркис поздравил Шахтер с 86-летием
Мы все этого ждем
Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил донецкий "Шахтер" с днем 86-летия клуба.
"Поздравляю футболистов, тренеров, руководство, сотрудников ФК "Шахтер" Донецк и всех, кто в течение многих десятилетий писал успешную историю "горняков", с 86-летием со дня основания клуба.
На протяжении своей истории "Шахтер" завоевал десятки трофеев, любовь украинских болельщиков и уважение международного футбольного сообщества. "Горняки" достойно представляют Украину на мировых футбольных полях, не отступая перед самыми сложными вызовами и сильнейшими соперниками.
Ровно три месяца назад каждый украинец пережил то, с чем дончане столкнулись еще 8 лет назад, когда война пришла на украинский Донбасс. Однако, несмотря на то, что "Шахтеру" пришлось во второй раз спасаться от ужасов войны, клуб продолжает работать и помогать Украине, активно занимаясь гуманитарной помощью и проводя благотворительные матчи в поддержку наших соотечественников.
В трудные времена украинцы всегда объединялись, поэтому, отложив футбольное соперничество до нашей Победы, боремся на едином фронте сейчас и мы. "Динамо" и "Шахтер", как флагманы украинского футбола, делают все от себя зависящее, чтобы помогать нуждающимся украинцам и отважным украинским защитникам, привлекать внимание мира к войне в нашем государстве и совместно приближать победу Украины.
Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности, восстановим мир в Украине и продолжим дарить яркие эмоции украинским болельщикам и выступать под сине-желтым флагом в еврокубковых баталиях.
Искренне желаю "Шахтеру", как и всей Украине, скорейшей нашей Победы, веры в счастливое будущее Украины и возвращения домой, в украинский Донецк. До встречи на красавце-стадионе "Донбасс Арена"!", - сказано в официально заявление.
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