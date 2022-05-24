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Максимов: Нам нужен чемпионат Украины, но дома будет играть тяжело, не вернутся легионеры
Пока нет уверенности в завтрашнем дне
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказал свое мнение касательно будущего украинского футбола.
"Никто не понимает, что будет дальше, какие шаги нужно делать. Все руководители и функционеры клубов желают скорейшего окончания войны, а потом уже можно будет говорить о футболе. Думаю, что контракты футболистов "Ворсклы" сейчас на паузе.
Игроки самостоятельно поддерживают форму. Те, кто живут сейчас в Полтаве, делают это на базе клуба. С ними работают местные тренеры. Некоторых наших игроков мы отдали на три месяца в аренду в зарубежные клубы. Они остаются нашими футболистами, и мы на них рассчитываем. Их возвращение будет зависеть от ситуации в стране.
Я был в Полтаве и разговаривал с руководством клуба. Все надеется на лучшее. Мы вышли в еврокубки. Руководство будет стараться поддерживать команду, чтобы она подготовилась к выступлениям в Лиге конференций. Дальше будет видно.
Решение по следующему сезону будет приниматься не одним-двумя клубами. Это будет сделано коллегиально. Нам нужен чемпионат Украины, но дома будет играть тяжело. В таком случае, не вернутся легионеры. Думаю, играть нужно в Польше или Турции", - заявил Максимов.
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