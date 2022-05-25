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Полузащитник Шахтера до конца недели пройдет медосмотр в Лацио

Премьер-лига
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Футболист сменит украинский клуб на итальянский

Полузащитник Шахтера до конца недели пройдет медосмотр в Лацио

Фото: ФК Шахтер

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Несколькими днями ранее появилась информация об успешном начале процесса переговоров между римским "Лацио" и полузащитником донецкого "Шахтера" Маркосом Антонио.

Сообщалось, что "орлы" заплатят "горнякам" за переход 21-летнего бразильца 9 млн евро, а сам футболист подпишет контракт сроком до 2027 года.

Антонио согласился на такие условия и до конца этой недели прибудет в Рим для прохождения медосмотра, сообщает lazionews24.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, бразильский полузащитник стал игроком "Шахтера" зимой 2019-го. В составе "горняков" успел отыграть 101 матч, забив девять голов и сделав 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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Источник:
lazionews24.com

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