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Полузащитник Шахтера до конца недели пройдет медосмотр в Лацио
Футболист сменит украинский клуб на итальянский
Фото: ФК Шахтер
Несколькими днями ранее появилась информация об успешном начале процесса переговоров между римским "Лацио" и полузащитником донецкого "Шахтера" Маркосом Антонио.
Сообщалось, что "орлы" заплатят "горнякам" за переход 21-летнего бразильца 9 млн евро, а сам футболист подпишет контракт сроком до 2027 года.
Антонио согласился на такие условия и до конца этой недели прибудет в Рим для прохождения медосмотра, сообщает lazionews24.com со ссылкой на Corriere dello Sport.
Напомним, бразильский полузащитник стал игроком "Шахтера" зимой 2019-го. В составе "горняков" успел отыграть 101 матч, забив девять голов и сделав 5 ассистов.
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