Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ подаст в суд на рф на возмещение ущерба украинскому футболу
рашисты должны заплатить за все
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что обратится к Европейскому суду и международным инстанциям по поводу нанесенного ущерба российской агрессии украинскому футболу.
"Рашисты должны заплатить за все! 91-й день полномасштабной войны за независимость Украины. Все это время Украинская ассоциация футбола фактически лишена возможности заниматься своей основной функцией – развитием футбола в Украине. Чемпионаты отменены, не проводятся официальные соревнования, взрослые, вместо любимой игры в футбол, защищают страну, а дети многих регионов могут играть с мячом только в бомбоубежищах или вынуждены искать убежища на западе государства или за рубежом.
С первых дней войны УАФ фиксировала все факты нанесения ущерба украинскому футболу. И сейчас идет подготовка иска к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) и другим международным судебным инстанциям о возмещении нанесенного рашистами украинскому футболу ущерба на всей территории Украины, включая АР Крым и Донбасс. В решении этого вопроса УАФ планирует также воспользоваться международной платформой взыскания компенсаций с рф нанесенного Украине ущерба, над созданием которой сейчас работает Офис Президента.
В УАФ уже работает рабочая группа, которая сотрудничает со всеми субъектами футбола нашей страны, которые инвестировали свои усилия и средства в развитие украинского футбола. Это региональные ассоциации футбола, топ-клубы, все другие профессиональные и любительские клубы, детские школы, владельцы и распорядители объектов инфраструктуры и т.д. Мы уже договорились о привлечении к этой работе международных юристов, сопровождающих данное дело в соответствующих международных инстанциях. Кроме того, в судебный процесс будут привлечены авторитетные аудиторы из "Big Four" и государственные инстанции для предоставления экспертных выводов и оценок.
Просим всех представителей нашей футбольной семьи сообщать о фактах нанесенного ущерба от российской военной агрессии по номеру: 0 800 331 016 или на мейл: info@uaf.ua. УАФ совместно с партнерами сделает все возможное, чтобы россия компенсировала все причиненные убытки футболу Украины и чтобы украинский футбол полноценно возродился после нашей победы над рашизмом! Слава Героям! Слава Украине!", – написал Павелко в своем Facebook.
Популярное сейчас
- Foreign Policy: На Западе разобрали советские штурмовики Су-25 и отправили их Украине
- Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя
- Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью
- Президент клуба УПЛ: Мы готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО