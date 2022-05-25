УАФ подаст в суд на рф на возмещение ущерба украинскому футболу

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что обратится к Европейскому суду и международным инстанциям по поводу нанесенного ущерба российской агрессии украинскому футболу.

"Рашисты должны заплатить за все! 91-й день полномасштабной войны за независимость Украины. Все это время Украинская ассоциация футбола фактически лишена возможности заниматься своей основной функцией – развитием футбола в Украине. Чемпионаты отменены, не проводятся официальные соревнования, взрослые, вместо любимой игры в футбол, защищают страну, а дети многих регионов могут играть с мячом только в бомбоубежищах или вынуждены искать убежища на западе государства или за рубежом.

С первых дней войны УАФ фиксировала все факты нанесения ущерба украинскому футболу. И сейчас идет подготовка иска к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) и другим международным судебным инстанциям о возмещении нанесенного рашистами украинскому футболу ущерба на всей территории Украины, включая АР Крым и Донбасс. В решении этого вопроса УАФ планирует также воспользоваться международной платформой взыскания компенсаций с рф нанесенного Украине ущерба, над созданием которой сейчас работает Офис Президента.

В УАФ уже работает рабочая группа, которая сотрудничает со всеми субъектами футбола нашей страны, которые инвестировали свои усилия и средства в развитие украинского футбола. Это региональные ассоциации футбола, топ-клубы, все другие профессиональные и любительские клубы, детские школы, владельцы и распорядители объектов инфраструктуры и т.д. Мы уже договорились о привлечении к этой работе международных юристов, сопровождающих данное дело в соответствующих международных инстанциях. Кроме того, в судебный процесс будут привлечены авторитетные аудиторы из "Big Four" и государственные инстанции для предоставления экспертных выводов и оценок.

Просим всех представителей нашей футбольной семьи сообщать о фактах нанесенного ущерба от российской военной агрессии по номеру: 0 800 331 016 или на мейл: info@uaf.ua. УАФ совместно с партнерами сделает все возможное, чтобы россия компенсировала все причиненные убытки футболу Украины и чтобы украинский футбол полноценно возродился после нашей победы над рашизмом! Слава Героям! Слава Украине!", – написал Павелко в своем Facebook.