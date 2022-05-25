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Козловский: Львов был футбольной Меккой в ​​последний год, просто об этом не все знали

Премьер-лига
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Ведь не зря он президент львовского клуба

Козловский: Львов был футбольной Меккой в ​​последний год, просто об этом не все знали

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о важности Львова для футбола и не только.

"Львов был футбольной Меккой в ​​последний год, просто об этом не все знали. Сейчас так получилось, что пришлось узнать. У футбола тоже должен быть свой дом, и я рад, что ФК "Рух" и академия нашего клуба стали домом для футболистов, у которых есть желание и возможность тренироваться и развиваться. Чем больше представителей "Руха" будет в сборной U-19, тем больше будут шансы пробиться.

Если серьезно, команда действительно сильная, сбалансированная, неслучайно она попала в финальную часть. Главное, чтобы ребята показали, что они украинцы, бойцы и результат придет. Но группа действительно непростая. Честно говоря, тренерам не позавидуешь. Но чем сложнее группа, тем легче будет ее выигрывать", – заявил Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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