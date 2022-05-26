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Ахметов: Бояться нужно не спецслужб россии, а собственной совести
Бизнесмен не собирается молчать
ФК "Шахтер"
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о своей позиции по поводу полномасштабного вторжения россии в Украину.
— После полномасштабного вторжения рф ваши изречения стали более радикальными, чем раньше. С чем это связано? Не боитесь ли стать мишенью для спецслужб рф? Ваши коллеги по крупному бизнесу, например, Игорь Коломойский или Сергей Левочкин с 24 февраля набрали в рот воды и молчат.
— 24 февраля россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия россии в Украине – это геноцид и военные преступления.
Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду – для меня это недопустимо, - сказал Ахметов.
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