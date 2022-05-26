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Уйдет летом? Защитник Шахтера имеет три предложение от бразильских клубов
Желающих хватает
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Марлон в летнее трансферное окно может покинуть украинскую команду.
Три бразильских клуба уже связывались с 26-летним футболистом. Об этом Марлон лично сообщил в разговоре радио в программе Fora do Jogo Cast. Речь идет о "Фламенго", "Атлетико" Минейро и "Интернасьональ". На данный момент бразилец анализирует предложения.
Напомним, Марлон присоединился к "Шахтеру" только в июле 2021 года, перейдя из "Сассуоло" за 12 млн евро. В сезоне-2021/22 бразилец провел 22 матча за "горняков" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
O zagueiro Marlon Santos revelou durante participação no @foradojogocast que o #Flamengo procurou por ele assim que retornou ao Brasil. Jogador analisa algumas propostas para deixar o Shakhtar na próxima janela de transferências.https://t.co/aqTGIYOzAH pic.twitter.com/7WN0ETvCp6— Letícia Marques (@soyyleticia) May 24, 2022
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