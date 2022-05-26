Уйдет летом? Защитник Шахтера имеет три предложение от бразильских клубов

Защитник донецкого "Шахтера" Марлон в летнее трансферное окно может покинуть украинскую команду.

Три бразильских клуба уже связывались с 26-летним футболистом. Об этом Марлон лично сообщил в разговоре радио в программе Fora do Jogo Cast. Речь идет о "Фламенго", "Атлетико" Минейро и "Интернасьональ". На данный момент бразилец анализирует предложения.

Напомним, Марлон присоединился к "Шахтеру" только в июле 2021 года, перейдя из "Сассуоло" за 12 млн евро. В сезоне-2021/22 бразилец провел 22 матча за "горняков" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.