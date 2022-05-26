ФК Минай: футболка Ярмоленко и 35 тысяч для армии

В тяжелое время Украина объединилась, стремясь сделать все возможное для приближения такой желанной победы над рашистскими захватчиками. В любом уголке нашего государства граждане вносят тот или иной вклад в стремлении помочь ВСУ в ее ускорении. Кто-то ушел в терроборону, кто-то занимается волонтерскими делами, а кто-то собирает средства для нужд нашей армии.

Не остаются в стороне и футбольные люди, которые этой военной весной организуют благотворительные матчи. Такие проводятся еженедельно во многих областях страны, где не ведутся бои. Один из таких регионов – Закарпатье, в котором в последнее время поклонникам футбола скучать не приходится. По инициативе представителя украинской Премьер-лиги ФК "Минай" было организовано несколько благотворительных поединков.

– Один из них состоялся недавно в Тячевском районе, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол главный тренер "Миная" Владимир Шаран. – Нашим соперником была команда из поселка Дубовое. На игру, в которой хозяева первый тайм провели ветеранским составом, а во втором играли младшие по возрасту футболисты, "Минай" вышел в необычном составе. В нем среди остальных игроков, где был и Евгений Селезнев, участвовали представители тренерского штаба – Вадим Чернышенко, Андрей Новак, Николай Цымбал и я. Этот матч завершился победой "Миная" со счетом 3:2. За его ходом с интересом наблюдали многие люди, благодаря которым удалось собрать 35 тысяч гривен. На этом мероприятии для нужд армии реализовывались клубные футболки "Миная", а также двух украинских легионеров, играющих за границей – Андрея Ярмоленко из английского "Вест Хэма" и Евгения Коноплянки из польской "Краковии". Все они были с автографами. Футболку английского клуба лично мне из Лондона передал Ярмоленко. Было приятно, что она была приобретена за хорошие деньги, которые вместе с другими средствами пойдут на нужды наших воинов. От имени всех небезразличных к судьбе нашей страны граждан хотелось бы выразить благодарность людям, организовавшим этот благотворительный матч. Это касается президента нашего клуба – Валерия Пересоляка и главы ОТГ Дубового Дениса Каганца, который приложил немало усилий для того, чтобы это футбольное действо состоялось. Ведь в настоящее время сделать это достаточно непросто – на все нужна поддержка городского общества.

По словам Владимира Шарана, это уже не первый благотворительный поединок с участием "Миная". Тренер заверил, что его команда и дальше готова участвовать в подобных мероприятиях, приближая Украину к такой желанной победе.